工時改革聯盟今（13日）與民進黨立委江永昌共同舉行公務員工時改革記者會。聯盟及江永昌共同呼籲，行政院應履行修法時提出的工時健康承諾，邀請基層團體共同制定輪班公務員工時上限以及超勤補償等政策規劃，才能確實改善輪班制公務員長期過勞血汗的勞動狀況。

立法院於今年5月30日三讀通過《公務員服務法》、《公務人員保障法》修正草案。在立法院修法過程中，人事行政總處表示將參考銓敘部2020年11月24日公布之「公務人員因公猝發疾病或因戮力職務積勞過度以致死亡審查參考指引」訂定輪班輪休人員工時原則性上限、監督及工時檢討機制、調高警消人員每月每人1萬7000元上限、調整加班評價以落實釋字785解釋中健康權意旨。

但是，工時改革聯盟於修法期間多次詢問健康權評估方案及實質規畫，人事行政總處都無法提出具體方向。消防員權益促進會代表黃升表示，台灣消防員每月工時高達300至400小時以上，對比一般勞工以及其他國家的消防員都屬於過勞的工時型態。

黃升表示，2019年公告釋字785後，基層消防員原本期待可以改善消防員工時過長的情況，但是5月30日修改的《公務員服務法》及《公務人員保障法》工時部分空白授權機關自行訂定工時上限、合法化機關加班換嘉獎的陋習，基層團體認為並沒有回應釋字785解釋保障健康權中，工時框架性規範以及加班合理評價及補償的意旨。

江永昌指出，在工時上限和超勤合理補償子法的訂定，人總尤其要注意不能偏聽機關「雇主方」、應考慮如何納入「受雇方」基層勤休制公務人員的意見。許多先進國家容許公務人員組成工會，因此在勞動條件的訂定和變更、往往有代表公務人員發聲的有力團體。

江永昌說，德國甚至有法定公務人員代表組織，德國法並就工時、加班、超勤等勞動條件變更要求各機關邀其公務人員人事代表會共同參與決定。反觀我國既不容許公務人員組工會，體制內「公務人員協會」的設置和運作又無法充分代表基層公務人員發聲，人總若有意廣納基層觀點於制定過程中，必須邀集基層勤休制公務人員組成的民間團體反映其意見。