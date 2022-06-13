為掌握暑假啤酒季市場，台灣菸酒公司近期動作頻頻。除了在5月推出台酒手搖飲啤酒包括白桃醉烏龍、晨映百香綠等皆為酒精濃度8％，6月也推出特釀《STRONG》系特色酒款「台啤特釀．自由狂想曲」，同時與去年好評熱銷完售的「台啤特釀．魔性莫西多」共同上市。

另台酒持續搶攻無酒精啤酒市場，不斷推出新品，今年也有朝沁百香多、月臨芭檸青等兩款無酒精飲料，「朝沁」來自朝顏花（牽牛花），「月臨」來自月臨花（林檎花），並使用「金牌FREE」無酒精啤酒風味技術，突破酒精限制，隨時隨地享喝就喝，無負擔地享受偽醺感

台灣菸酒公司表示，2022年台菸酒營運重點仍在市占率，在啤酒部分，台酒市占率仍有五成，穩坐國內啤酒龍頭寶座，為固守基本盤，並透過行銷提升市占率，因此台啤不斷推出新產品如精釀啤酒，還有配合節慶的新包裝。

為持續緊抓市占率，今年以來，台酒陸續推出新款酒品，而既有的台灣啤酒爽啤、台啤金牌等，台酒則以聯名合作與形象廣告打響品牌力。

台灣啤酒爽啤結合超人氣插畫家《怪奇事物所》推出聯名合作，提供各項抽獎好禮；台啤金牌啤酒推出2022年度形象廣告「不留一手」，鼓勵年輕人不管夢想是什麼，只要肯全力以赴付諸行動，它就有機會成真。

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