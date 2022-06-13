世界貿易組織（WTO）12日在瑞士日內瓦總部召開部長級會議，代表台灣參與的行政院政委鄧振中在會中暗批大陸封殺台灣農產品的不當行為，強調沒有一個國家可以在沒有合理依據情形下，突發性禁止個別會員產品進口，「我們的鳳梨、蓮霧、釋迦等產品就深受其害」。

WTO本月12日至15日召開部長級會議，會議聚焦COVID-19疫苗專利、俄烏戰爭引發的糧食危機等議題。WTO總部在官網公開各成員國提交的部長聲明。

鄧振中表示，去年全球面臨疫情衝擊，但台灣經濟成長仍達到6.45％，是世界上少數表現較佳的國家。為發展經貿，台灣推動與各國深化經貿關係，並持續爭取參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域性的經濟整合，以及與主要貿易夥伴進行經濟合作對話。

在區域緊張情勢與疫情中，他強調，台灣繼續堅守維護自由、公平、透明的全球貿易體系。支持取消不恰當的補貼以幫助漁業永續發展，但也認為，應該為各會員國境內的弱勢漁民爭取權益。他也期待此次部長會議能針對疫苗、藥物和篩檢試劑進行有效分配。

由於去年以來，中國大陸以檢疫為由，三度片面宣布禁止台灣鳳梨、蓮霧、釋迦等農產品輸入，今年6月再度宣布禁止台灣石斑魚進口。

鄧振中在會中強調，沒有一個國家可以利用經濟脅迫手段，要求其他成員國作政治妥協，或者在沒有任何合理依據情況下，突襲式禁止個別會員國產品進口，並列舉台灣遭遇的情況，強調「我們的鳳梨、蓮霧、釋迦等產品就深受其害」。

為了讓貿易成為推動經濟復甦的動力，並確保所有成員遵守規則，他呼籲恢復WTO多邊貿易體系，維持以規則為基礎、自由且公平的貿易，並提醒成員國注意損害體系規則的任意作為和不透明措施，像是無理無端的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫等作為。