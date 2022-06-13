周一大盤頹勢，失守月線，工業電腦穩住大局，主因為下半年可望缺料緩解，加上疫後需求推升，出貨順暢，營運看旺。外資已連續買超下，周一虹堡(5258)、振樺電(8114)領漲族群，虹堡月漲高達九成以上，盤中更衝上歷史新高價，振樺電也漲停作收，爆大量並寫下兩年高價。

虹堡5月營收4.70億元，年增61.56%、月增11.73%，創下同期新高以及歷史第5高；前5月營收22.99億元，年增67.86%，創下同期新高。虹堡4月營業收入4.21億元，年增48%，稅前淨利0.51億元，年增1120%，本期淨利0.4億元，年增900%，每股盈餘0.46元，年增867%。累計前4月EPS達2.05元，已超越去年前3季的1.23元，更逼近去年度的2.51元。

虹堡受惠歐美無人支付應用起飛及美系飲料公司大單挹注，去年下半年開始訂單去化加快，訂單滿手，營運看旺邁入高成長可期，年度營收、獲利挑戰雙位數增長在望，並力拚新高紀錄。虹堡周一翻紅衝上70.6元，盤中再度改寫2016年12月30日轉上市以來新高價，終場收漲0.9%報67.1元，一個月漲幅高達94.77%。

振樺電5月營收8.95億元，年增30.52%、月增1.69%；前5月營收44.36億元，年增33.55%。疫後工業、零售終端需求出動向上在望，振樺電表示，長短料問題，預計第三季會好一些，上海封控衝擊料況預計對五月營收影響最大，六月可能仍有餘波，但第二季營運看起來仍不錯，若沒出貨也會遞延至第三季，出貨逐步升溫，目前訂單能見度達九月，第三季營運有信心比第二季好，下半年缺料問題緩解，今年可望較去年審慎樂觀，不過仍需看出貨順暢與否。

振樺電周一收鎖140元漲停，拉出長紅K線，搭配9040張歷史新大量，並衝上2018年3月16日以來新高價。