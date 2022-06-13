經過兩周的短暫休假放電後，P. League+高雄鋼鐵人隊13日正式收假、開訓，由球團營運長黃泓凱率領全隊在主場鳳山體育館前舉行開訓團拜儀式，一掃連日梅雨，鋼鐵人開訓天氣晴朗，全隊士氣高昂。黃泓凱表示，「今年未能達成預期設定晉級季後賽目標，選在本季季後賽期間提前開訓，目的是希望讓球員能有較充裕的季後調整時間，同時也為烏克蘭國家隊交流賽預做準備。」

P. League+季後賽目前如火如荼的展開，高雄鋼鐵人雖無緣挑戰，但首席助理教練格魯諾維奇（SlavoljubLale Gorunovic）表示：「短暫休兵後的開訓，就是提前為下一季備戰，目標挺進季後賽之外，也展現捲土重來的鋼鐵決心，同時，替七月底、八月初期間即將到來的烏克蘭國家隊交流賽預做準備。」

開訓當天，上周前往醫院動刀的後衛彭俊諺也拄著拐杖到場，僅備戰男籃世界盃資格賽的陳又瑋與備戰世大運的藍少甫請假在台北移訓，以及休賽季返美的華裔球員楊浩之缺席，其餘全員到齊。因先前於其他國家執教未有祈福團拜經驗，今日球隊開訓儀式對首席助理教練格魯諾維奇(暱稱LaLe)來說也非常新鮮，他入境隨俗拿香祈求開訓及未來賽事皆能順利。

隊長呂政儒表示：「鋼鐵人年輕選手較多，無論經驗和技術上，仍有許多地方需要加強，能提早準備就能增加多一點機會。」同為隊上資深學長周儀翔在將近三周的休息期間，實行減重計畫，規劃自主訓練及控制飲食，期許自己的狀態能夠恢復，在下賽季挹注團隊更多能量。

對於7月底烏克蘭國家隊將抵台與高雄鋼鐵人進行交流賽，教練Lale也樂見國際間的經驗及球員交流，期許此次友誼賽能帶給隊上不同的火花。至於在中華隊集訓的陳又瑋和藍少甫，Lale表示：「鋼鐵人有球員能夠入選國家隊，對於球員或團隊都是很棒的經驗，也期許未來有更多球員入選中華隊，加強磨練及拓展視野等機會。

高雄鋼鐵人由今日起全力備戰新賽季，將比照賽季期間的練球模式，每日訓練分兩階段進行，上午為重訓體能及個人投籃訓練，下午則是團隊戰術及對抗訓練，期許透過提早備戰，讓團隊及早進入比賽狀態，期許鋼鐵人能更進化，全力衝擊下一賽季。