疫情圖示

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中央13日公布新竹縣新增1160例確診案例，分別為541名男性和619名女性，年齡分布0至97歲，12歲以下193人，65歲以上116人，多數為18到64歲青壯年佔6成8，無症狀者1143人佔9成9，目前新竹縣居家隔離1150人，居家照護列管人數6801人。

確診者分布為竹北市298例、竹東鎮262例、湖口鄉219例、新豐鄉108例、新埔鎮90例、關西鎮49例、芎林鄉42例、橫山鄉26例、寶山鄉24例、北埔鄉16例、峨眉鄉7例、尖石鄉8例、五峰鄉11例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新增1160例用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期，販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

衛生局指出，竹縣13日起陸續安排疫苗公費接種對象，第一類醫事人員第2次追加劑（第4劑），符合對象大約5千人。

為便利民眾在假日接種疫苗，協調大安醫院18日在新竹縣婦幼館開設接種站，提供莫德納、成人及兒童BNT疫苗接種服務，皆採線上預約制，預約時間自14日下午2時開放，預約網址https://survey.rm.com.tw/da/v/index.html

竹縣疫苗地圖：https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網：https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068