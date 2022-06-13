台糖公司由日本工程師鳥居信平在林邊溪上游設計二峰圳，1922年6月13日通水啟用，迄今百年仍源源不絕；屏東縣政府師法二峰圳，百年後在林邊溪餉潭至箕湖大橋間河段建置伏流水工程，上午通水典禮上，眾人親睹水源緩緩流出，見證這歷史一刻。
「伏流水技術早在百年前二峰圳就有，現今是老智慧新工法，讓水資源可以獲得更好運用」，屏東縣長潘孟安表示，伏流水資源開發相較於水庫等傳統水利構造物，具有對環境生態衝擊較小、水質透過地層介質過濾潔淨、豐枯水期皆能穩定取得水源量、施工期間短、建造經費較低、具永續性等特點。
屏縣府2017年動用縣款，打開二峰圳神祕面紗，並師法工程原理，開發林邊溪伏流水工程。施工業者張瑞文說，工程使用鋼骨繞線式集水管及三層透水濾料，伏流水經過層層過濾進入集水管再到集水井，水質相當乾淨；但施工過程需安排潛水員下水安裝，施工難度高。
潘孟安強調，工程將取用的水經過輸水管，送到台水林邊淨水場，就能與牡丹水庫的供水系統做結合，每日至少可增加1萬噸供水量，若以一家4口每天用水量1噸計算，可供應1萬個家庭使用。
但近期地方傳出伏流水工程已排擠鄰近鄉鎮灌溉取水，因此引來議論，對此潘孟安重砲抨擊，連集水管都還沒接，何來影響一說，根本是妖言惑眾，明顯要汙名化。
自來水公司表示，目前正進行導水管及淨水場工程，最快8月就能取用，對屏南地區供水將更穩定，至於原水濁度在2度以下即可供家戶使用，伏流水濁度約0.7，新埤鄉長林志成聞訊後直接取水生飲，隨即比出大拇指稱讚。
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