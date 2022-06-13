魅力席捲全球的Netflix影集《魷魚遊戲》在2021年9月17日上線後，以28天的時間締造觀看超過16.5億小時的輝煌記錄，跨越語言與文化的差異，成為Netflix史上最受歡迎影集。

《魷魚遊戲》不僅風光獲得韓國國內各大典禮重要獎項，也深受全球各大獎項的肯定，不僅獲得美國電影學會電視類特別獎，製作人金志妍與黃東赫也在2021年年底榮獲哥譚獨立電影獎的電視獎。

2022年依舊得獎不斷，金球獎頒給飾演001號「剛布爺爺」的吳永秀最佳電視男配角，《魷魚遊戲》也成為首部獲得美國演員工會獎提名暨得獎的非英語劇集，「456」李政宰則榮獲美國演員工會獎、評論家選擇電視獎等男主角獎、評論家選擇超級獎、動作類影集最佳男演員，以及獨立精神獎最佳新有腳本系列男性演出獎項等國際級大獎的肯定。

Netflix對於《魷魚遊戲》第1季所創造出的非凡里程碑感到尊重與讚賞，於13日正式向全球榮耀宣佈，確定與導演黃東赫再次攜手合作製作《魷魚遊戲》第2季，期待繼續為韓國和世界各地的粉絲帶來更多一流的、充滿理想與抱負的影集。

同時作為《魷魚遊戲》編劇、導演、製作人的黃東赫，也特別寫信給全球影迷，解釋這部風靡全球的作品未來會如何發展，主旨是「新的遊戲即將開始」！正式宣佈李政宰飾演的成奇勳要回來了，遊戲負責人也要回歸，更埋伏筆說「拿著畫片的西裝男（孔劉飾）說不定還會回來」。