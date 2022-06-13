工研院新創公司「智連工控」推出工業物聯網技術關鍵模組「半導體設備通訊標準閘道器（SECI Box）」，具備隨插即用、高度整合的優勢，僅一個巴掌大小，就能將裝置或設備的各種資料轉換為SECS／GEM訊息，具備簡易、便捷且節省佈署空間等優點。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

全球半導體製造及工業物聯網需求強勁，工研院歷經1年籌備，在經濟部技術處支持下，13日宣佈成立新創公司「智連工控」，推出工業物聯網技術關鍵模組「半導體設備通訊標準閘道器（SECI Box）」，將能協助半導體等5大產業邁入數位轉型，建立自主工業物聯網供應鏈，提升產業競爭力！

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，工研院研發半導體通訊解決方案，協助產業導入SECI Box已累積超過150家廠商採用，導入超過8500台SECI Box，能讓工廠中的各種設備符合通訊標準，與控制中心流暢互通訊息。

饒達仁說，新創公司「智連工控」的設備通訊關鍵模組，具有快速、精簡及客製化等特點，為設備機台、製程與資訊提供整體解決方案，加速半導體、面板、PCB等兆元產業全面自動化聯網。同時，提供即時和在地化服務，未來更可結合周邊製造商形成完整產業供應鏈，助國產設備產業升級。

智連工控總經理黃俊盛表示，智連工控提供工廠端和設備端的通訊解決方案，推出的SECI Box具備隨插即用、高度整合的優勢，僅一個巴掌的大小，就能將裝置或設備的各種資料轉換為SECS／GEM訊息，不用5分鐘即可和工廠端的設備自動化程式溝通，可替廠商省下大筆開發及維護費用，並減少一半工廠佈署空間。

黃俊盛指SECI Box應用範圍包括半導體、顯示器、印刷電路板、高亮度LED與太陽光電領域，預計今年將洽談導入多家廠區，預估出貨量可超過100台。未來，智連工控也將結合工業電腦製造商、系統整合商或晶圓廠、乾式幫浦等周邊製造商，形成完整產業聚落，協助提升產業競爭力。