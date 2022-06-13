奧斯汀巴特勒（左起）、導演巴茲魯曼、湯姆漢克打造一代傳奇故事《貓王艾維斯》。（華納兄弟提供）

奧斯汀巴特勒主演的《貓王艾維斯》23日在台上映。（華納兄弟提供）

導演巴茲魯曼的全新作品《貓王艾維斯》，由新一代好萊塢男神奧斯汀巴特勒與奧斯卡金像獎影帝湯姆漢克領銜主演，將探索貓王艾維斯的生平及音樂，是今年夏天不能錯過的華麗視聽饗宴。

人在美國LA的ØZI受邀到田納西州參與《貓王艾維斯》電影宣傳活動，並與導演巴茲魯曼、奧斯汀巴特勒（飾演貓王艾維斯）等主創進行交流。ØZI甫以導演的身份入圍今年金曲獎，很興奮地表示：「導演巴茲魯曼的作品風格鮮明，音樂在他的作品中向來都不只是背景音樂，我很喜歡他把音樂、劇本及視覺語言合為一體的呈現方式。」

ØZI也造訪貓王艾維斯的發跡地曼菲斯，包含貓王的汽車博物館、故居優雅園、比爾街、太陽唱片等地。貓王憑藉著超凡前衛的音樂風格，與極具活力與狂野特色的表演方式，打破種族、階級和年齡的界限，成為搖滾樂傳奇。而集結創作、歌唱、製作、導演才能於一身的ØZI，同樣也認為創作是不受類型限制的，致力於打破大眾對華語音樂既有的印象。