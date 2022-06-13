賴清德出席「台灣男子葉石濤」電影特映會(取自賴清德臉書)

有八音才子之稱的布袋戲大師黃文擇6月12日辭世。副總統賴清德今天感謝黃文擇傳承台灣布袋戲文化，為每尊戲偶注入靈魂。他也分享到台南出席「台灣男子葉石濤」電影特映會的心得，並邀請大家到電影院支持這部紀錄片，讓台灣文學、在地文化被世界看見。

賴清德在臉書表示，「台灣男子葉石濤」 是部以台灣文學大師葉石濤生命故事為主軸，紀錄其寫作生涯、作品、貢獻的紀錄片，「我也藉此片，再度與葉老見面、再次聽到他的聲音，聽他細述他的故事、信念與堅持」。

他說，沒有土地，哪有文學，這是葉老留下的名言。葉老終身創作不懈，為了建立台灣文學而奮門，他的著作反映台灣近代歷史、反映這塊土地與人民的共同生活，是台灣這塊土地最寶貴的文學資產。

賴清德邀請大家，在做好防疫措施下，到電影院支持這部紀錄片，藉由本片認識台灣豐富的文化養分，讓台灣文學、在地文化被世界看見。

此外， 針對霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇6月12日辭世，賴清德也在霹靂布袋戲的官網留言，謝謝黃文擇大師傳承台灣布袋戲文化，為每尊戲偶注入靈魂，動人身影永遠活在每位戲迷心中。