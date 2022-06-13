台中市13日新增6694例本土確診，其中6079例為快篩陽確診，佔90.81％，並新增21例死亡個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市目前空床率成人為38.81％、642床，兒童部分則為29.4％、50床。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(13)日新增6694例本土確診，並新増21例死亡個案，對於連兩日確診數字減少，台中市副市長令狐榮達指出，是否高原期已過？還要從全國、北高等多種數據觀察才能樂觀評估。

台中市13日新增6694例本土確診，其中6079例為快篩陽確診，佔90.81％，並新增21例死亡個案，年齡界於62歲到95歲，其中有5人未接種疫苗，全都有慢性病或癌症病史，死因為呼吸衰竭、新冠肺炎感染；另台中市目前空床率成人為38.81％、642床，兒童部分則為29.4％、50床。而台中市衛生局長曾梓展表示，今年以來12歲以下感染比例佔13.1％共39161人。

台中市副市長令狐榮達於疫情線上記者會表示，為提供台中老人福利機構等住民與工作人員更完整照護，市府13日起啟動第二輪「醫起守護」大規模篩檢計畫，持續由媒合醫療院所來篩檢、看診、給藥，感謝醫護與機構的協助。

他指出，市府在6月11日完成第一輪「醫」起守護計畫，完成篩檢170家機構、1萬1517人，陽性比率5.49％，市府接續於今日啟動第二輪「醫起守護」篩檢計畫，持續由媒合醫療院所來篩檢、看診、給藥。

針對今日確診案例數，令狐榮達表示，通常假日篩檢人數較少，近日確診人數下降可能是屬於「假日效應」，日前台中市衛生局長曾梓展評估，台中市的洪峰將在13到15日到來，目前看來全國確診數也在下降，是否高原期已過，仍必須看北、高等相關數據來評估，請市民朋友防疫仍不能鬆懈。