高橋一生（右）跟柴崎幸合作多次，兩人默契極佳。（摘自推特）

春季檔日劇接近尾聲，由高橋一生、柴崎幸共同主演的《INVISIBLE》在最新一集裡不僅終於找出「內奸」，劇情更將迎接最後高潮。這部作品是春季檔當中唯一走「硬派」路線的刑事犯罪劇，並拿下網路媒體NETLAB舉辦的「想看到完結篇的春季日劇」冠軍，劇迷們紛紛敲碗等不急想看高橋一生與柴崎幸究竟如何聯手打擊惡勢力。

四度合作的兩位主演默契之好不在話下，柴崎幸表示對於高橋一生有著「壓倒性的信賴感」，和他同台演戲真的很自在，能不用顧慮任何事情的盡情發揮。在劇中擔任「犯罪交涉人」且為戲染了一頭金髮的她，透露很滿意這次給人神秘卻又強烈的印象，而高橋一生回想初次見到柴崎幸新造型的當下，反應則竟是「來了一個很像柴崎幸的別人」！

高橋一生除了在《INVISIBLE》有著精彩的動作演出之外，也為最近在日本吸引233萬人觀看、票房狂飆超過日幣34億圓的《新．超人力霸王》真人電影版獻聲，他興奮表示「能為『超人力霸王』配音根本就像夢一樣」，也透露進錄音室配音的時候超級感動，因為超人力霸王是許多人從小憧憬的英雄，除了努力達成「超越人類的感覺」的聲音演出，這也是繼2016年《正宗哥吉拉》之後，再度與知名製作人庵野秀明以及導演樋口真嗣合作。

《INVISIBLE》從開播至今在多家網路所做如「最想看的日劇」、「收視率注目」甚至到「想看到完結篇的日劇」等票選排行榜中，都是許多日本觀眾與網友注目且期待的作品，除了高橋一生、柴崎幸的警察與犯罪交涉人聯手之外，演技派男星桐谷健太與永山絢斗的表現也不容忽視，兩人的角色更將左右著最終結局。