111年全國器官捐贈宣導週13日起跑！中醫大新竹附醫舉辦「器而不捨 勤溝通，打破沉默說 I Do」宣導活動，透過表演及有獎徵答，期讓更多民眾重視器官捐贈，加深器捐知識，同時也向過去捐贈器官者致敬。

中醫大新竹附醫院長陳自諒指出，器官捐贈是另外一種生命延續，大愛的展現，依衛福部規定，年滿20歲可自行簽署器捐同意書，未滿20歲者則必須要法定代理人的同意及簽章。

中醫大新竹附設醫成立3年來，致力推行器官捐贈簽署及宣導，讓不少民眾能接受器官捐贈的理念，目前簽器捐意願卡的有225人，年紀較大的長輩都認為如果自己的器官還能救1個人甚至1個家，是很棒的事，也有年滿20歲的年輕簽卡人，也認這是件很有意義的事。

不過，有時意願者生前同意簽卡器捐，但往生後可能會因家屬理念、看法或對意願者的不捨，發生無法立即執行同意器官捐贈的問題。

院方希望透過「器而不捨 勤溝通，打破沉默說 I Do」宣導活動，鼓勵所有意願的簽卡人，及早與家人溝通對器官捐贈的看法與意願，除可減少對家人的衝擊，也有助家人配合完成個人的心願，不要讓器捐的愛，因為少了溝通而止步。

社工室組長闕昀珮表示，曾有1名年輕女生因意外墜樓腦死，朋友和醫療團隊提起她有器官捐贈的意願，但她的父母表示曾未聽女兒提起器捐的想法，不捨得讓女兒器捐。

最後醫療團隊在從衛福部安寧療護及器官捐贈意願註記系統中，確認這名年輕女子多年前就已簽署器官捐贈同意書，父母看後雖很不捨，但決定尊重女兒的決定，把女兒的愛心給需要的人。

中醫大新竹附醫為讓民眾加深器官捐贈的知識，宣導週期間在1樓大廳設立攤位，由專業志工提供諮詢及民眾簽署服務。