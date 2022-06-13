美股上周走勢受通膨重擊持續疲弱，同步拖累亞股表現、資金外溢明顯擴大，上周外資賣超新興亞股達44.3億美元。台股上周收黑下跌0.6％，外資轉為賣超14.6億美元（約新台幣414.42億元），韓股遭賣超18.6億美元最多，僅越南股市維持連2周淨流入。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％、創41年來新高，引發聯準會（Fed）未來數月將更激進升息疑慮，衝擊美股四大指數10日全面下挫，連往年5月中觸頂後應開始下跌的汽油均價均已飆破每加侖5美元，加劇市場擔憂經濟衰退。

南韓、台灣、印度成為上周資金流出最多的前三大新興亞洲市場，分別遭賣超18.6億、14.6億及10.17億美元。台股終結連3周淨流入，南韓和泰國亦轉為淨流出，印度則連10周淨流出。指數跌幅前三大則以菲律賓、南韓和印度股市分別達3.1％、2.8％和2.6％。

中信台灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示，今年全球半導體成長產值預估維持雙位數成長。晶片供不應求使晶圓代工全年稼動率逾95％，加上調漲代工價格，營收仍有強勁成長。由於需求強勁，主要晶圓廠已預告2022年產能均將滿載，4大廠稼動率仍超過100％。

張圭慧認為，台股短期恐受美股影響陷入震盪，但基本面中性偏多、依舊穩健。即使金融市場出現趨緩疑慮，高速運算（HPC）、車用等終端需求強勁，仍將使半導體產能持續滿載。且在多數半導體類股財報營收數字佳、上調今年股利等消息激勵下，前期跌深的半導體類股後市看好，有望受惠長線題材發酵。

越股上周僅小跌0.3％，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南德國工商會指出，俄烏戰爭使德國企業被迫重新安排供應鏈，越歐自由貿易協定簽署後消除超過99％關稅，使越南對德國企業吸引力大增，生效後越南出口額增加3.7％，對德國出口額增加25％。

Dragon Capital預估，今年越股每股盈餘將成長逾20％，目前越股估值相對便宜，且看好銀行業及零售業成長潛力。張晨瑋指出，越南經濟仍處於穩健復甦過程中，商業活動熱絡、零售支出大幅增加、工業生產快速回升，國家財政稅收持續盈餘，持續看好越股後續表現。