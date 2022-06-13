泰國女星妮達帕查娜維拉潘(Tangmo)，今年2月驚爆與5名朋友搭船出遊離奇墜河身亡，本以意外溺斃結案，其母找來素有「泰國柯南」封號的Atchariya調查，竟查出多條證據打臉警方的結論，全案改以謀殺方向重啟調查，如今有目擊者指出，Tangmo被撈上岸時，死狀甚慘，幾乎面目全非，脖子上還有明顯勒痕，因此更質疑她是被殺。

泰國男演員Ekkapun Bunluerit(暱稱Tide)在此案發生時，擔任志願救援人員，參加打撈屍體行動，因此第一時間得見Tangmo的屍身，他表示當下看見Tanmo右眼周遭有瘀傷，且當鑑識人員要將她的嘴打開採驗時，赫見Tangmo多顆牙齒斷裂，推斷她可能遭到硬物攻擊。

近日Tangmo的屍體照在網上瘋傳，根據網友圖示，她的屍身臉部嚴重變形，一眼閉一眼開，開著的那眼凸出，並且眼周呈現類似被燒灼傷的泛紅斑塊，全臉浮腫泛黑，以致看不太出有無傷痕，而她的舌頭是吐出來的，因此擋住了牙齒，看不太出來她有無斷齒，倒是脖子上有大片紅色斑塊，疑似勒痕。

至於Tangmo的頭部以下的屍體，鎖骨至肩膀處可見血管反黑並浮起，離奇的是，除了頭臉發黑腫脹外，她的身體及其他部位皮膚都是正常顏色，但右手指甲斷裂還反折，手心緊握泥沙，且屍檢後發現，Tangmo從氣管到肺部甚至胃中都是泥巴，網友推測即使人溺水時慌亂吃進泥土，以至於達到胃部，屍身的詭異情況讓人不得不起疑。

而重啟調查後，「泰國柯南」Atchariya及其團隊認為Tangmo命案疑點太多，外科醫師Tavatchai看過屍體照片也指出，她的脖子及腿部有多處長條狀傷痕，警方的報告中指出這是被螺旋槳劃傷，但醫師認為比較像是遭到麻繩勒住所致，還比對了遭此法傷害的死者照片，覺得傷口部分相當類似，因此更懷疑Tangmo是生前遭到勒斃。

當地媒體拍到在Tangmo屍體被發現的那天，搜救人員手上拿著馬繩，且附近剛好有座馬場，網路上因此開始傳出謀殺陰謀論，Atchariya也提出質疑，他團隊的女法醫Dr. Porntip獲准參加Tangmo的第二次屍檢，不可動手僅能旁觀，Dr. Porntip透露所見，表示看見了Tangmo頭部有遭重擊的痕跡，但沒看見牙齒斷裂，其他傷勢則需進一步檢驗判讀。