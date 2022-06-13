兩性作家欣西亞在今天在臉書分享「做愛黃金公式」，表示依公式計算，20多歲男性一周至少要有8次性行為，30多歲男兩周要有7次，40多歲男三周起碼要有6次，貼文瞬間引發網友討論，當中更有男網友笑稱，「依照這個數據『做功課』，我會精盡人亡吧」。

根據台灣男性學醫學會公布的男性做愛頻率公式，算法是年齡的十位數乘上9，得出來的雙位數字，前者為周期、後者為次數，欣西亞今（13）日於個人臉書粉專引用此一公式，表示以20多歲男性為例，「2Ｘ9＝18」，結果雙位是1，個位數是8 ，代表1周啪啪啪8次是正常頻率。

欣西亞表示，以30多歲男性為例，「3Ｘ9＝27」，等於2周至少要做7次；40多歲男為「4Ｘ9＝36」，也就是說3周起碼要有6次性行為，並詢問網友「大家有達標嗎？」

貼文曝光，引發不少男女熱烈討論，「看完這個公式，完全不忍直視」、「天啊！我嚴重落後了，今天回家找老婆『做功課』」、「如果要達到這個數據，那超過的是不是縱慾過度了」、「依照這個數據『做功課』會精盡人亡啦」、「這個次數我老公不死也剩半條命」、「兩個禮拜7次會精盡人亡吧」、「這樣會被榨乾」、「結婚6年，每個月有3次就要感謝主了」、「有錢有閒一定可以達標」、「這數據有點難達到，我前男友30歲一個月也才最多2、3次」。