宜蘭市邱姓男子未領民宿登記證，擅自在市中心經營民宿，經縣府稽查確認違反發展觀光條例，重罰30萬元，經催繳仍未繳納，移送宜蘭分署強制執行。（吳佩蓉攝）

邱男雖有意願分期償還，但積欠民間及銀行債務超過200萬元，經法院合併宜蘭分署執行，邱男名下不動產鑑價約650萬元恐遭法拍的命運，真是得不償失。 （宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市邱姓男子未領民宿登記證，擅自在市中心經營民宿，經縣府稽查確認違反發展觀光條例，重罰30萬元，經催繳仍未繳納，移送宜蘭分署強制執行；邱男雖有意願分期償還，但積欠民間及銀行債務超過200萬元，經法院合併宜蘭分署執行，邱男名下不動產鑑價約650萬元恐遭法拍的命運，真是得不償失。

邱男擅自在宜蘭市中心經營民宿，經縣府2017年前往稽查，現場有懸掛招牌、設置接待櫃檯，且經搜尋網際網路，還設有民宿宣傳網站，網站內刊登訂房相關資訊，另有其他不特定對象的住宿評論。

綜合以上，縣府確認違反發展觀光條例事實明確，開罰30萬元，且應立即停止營業民宿業務，並將招牌、相關宣傳網頁及提供可隨時經營的住宿設施撤除。邱男到2020年遲遲未繳罰緩，遂縣府交給執行署處理。

宜蘭分署2020年開始催討，並扣押邱男存款、投資及保險，僅扣得數千元，依法查封其名下位於宜蘭縣羅東鎮的1間房屋及其基地，邱雖向該分署表示有意願以分期方式償還欠款，但因邱有積欠民間債權人及銀行債務超過200萬元，導致無法分期。

宜蘭分署執行官張盟正表示，因該房屋有增建，近期已偕同地政機關辦理測量完畢，該不動產目前鑑價約650萬，並請相關人等對鑑定價格表示意見後進行不動產拍賣程序。

宜蘭分署呼籲有心從事民宿的業者，應循合法途徑取得登記證，以免違反相關規定而受罰，罰鍰如經原裁罰機關催繳仍不繳納，案件將移送各執行分署強制執行，如無法一次清償，應主動聯繫該分署並洽詢分期事宜，以免愛車、存款、薪水、甚至不動產遭查扣，得不償失。