嘉義市副議長蘇澤峰被嘉義地檢署認定涉嫌持記載不實的不動產買賣契約向鹿草農會超貸，依共同詐欺取財罪嫌起訴，今被判1年5個月。（本報資料照）

嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰被控向嘉義縣鹿草鄉農會超貸，涉三人以上共同詐欺罪被嘉義地檢署起訴，嘉義地院今天宣判，兩人皆被判處1年5個月徒刑，包括建商負責人、代書4人遭判2年有期徒刑，另一蔡姓被告也判1年5個月，全案仍可上訴，莊豐安表示與律師討論後上訴，蘇澤峰再度喊冤，一定會提起上訴。

莊豐安表示「我是無罪的」，會再跟律師討論、研議提出上訴。蘇澤峰強調會再上訴，買房子是經過建商辦的，買好才介紹議長，結果連莊也拉下來，「很無辜」。

前年5月蘇澤峰先被地檢認定涉嫌持記載不實的不動產買賣契約向鹿草農會超貸2100萬元，先依共同詐欺取財罪嫌起訴蘇澤峰、金蚨田公司負責人陳鈺錞、陳鈺錞男友黃建中和地政士劉家成等人，之後又發現因蘇澤峰牽線而買同一排房子其中一戶的莊豐安也涉超貸，去年3月中莊豐安也被起訴。

今地院宣判指出，顏嘉篁、陳鈺錞、黃建中和劉家成皆犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑2年，蔡秀榮犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5個月，蘇澤峰犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5個月，莊豐安犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。

法官敘明判刑理由，分別為被告等均否認犯行，且根據鹿草農會員工證詞，農會核貸金額原則上不超過實際買賣價金的8成，何況本案均超過實際買賣價金，且被告等人各人時，互有對其他被告不利的證詞，被告向鹿草農會申貸時提出的買賣契約價金，與實價登錄的買賣價金不符。

另法官也提到，各買受本案不動產的被告，均稱其本身並不會製作買賣契約書，且被告等人向鹿草農會申貸的日期先後不同，但提出申貸的買賣契約書除地段、地號、建號、買受人等不同外，其餘格式、內容、字體均相同，顯然為同一人所製作，且被告等大多證稱是代書劉家成所製作，同時也發現貸款金流，金鈇田公司有將超過實際買賣價金的部分，退還給買受人，並據以上理由裁量刑期。

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