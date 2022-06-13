晉椿(2064)周一股東會，通過每股配息1元，公司董事會通過總經理異動案，因職務調整，由副總經理蕭良賢接任，即日起生效，公司預期本年度銷售量值目標將較110年度有所成長。不過周一受大盤打擊，晉椿收跌半根跌停，創下超過3個月低點。以收盤價19.75元計算，現金殖利率仍達5.06%。

晉椿5月營收2.24億元，年減9.79%、月增7.62%；前5月營收10.74億元，年增4.27%。晉椿111年將積極參與汽機車及五金零件展，持續開拓東南亞汽機車高端市場，並協同印尼當地子公司，切入當地汽機車用供應鏈體系，並期逐漸取代日系供應商地位；內部則將持續降低成本落實預算規畫，提升毛利率，創造收益。因此預期本年度銷售量值目標將較110年度有所成長。另外主要產銷政策如，開發新市場，增加國際認證，並拓展原料供應商，以滿足客戶交期及降低成本。並致力開發東南亞汽機車市場新客戶訂單，協同印尼子公司拓展當地市場占有率，使晉椿及印尼子公司持續獲利。

111年鋼鐵景氣展望，儘管全球仍受疫情干擾，及下游回補需求減緩，且上游原物料報價修正壓力擴大，加上通膨壓力、供應斷鏈、勞力不足等變數對鋼鐵產業景氣有所影響，加上110年之基期較高，將造成111年鋼鐵產業景氣成長趨緩，但由於預期汽車、機械及金屬製品等主要用鋼產業需求尚屬熱絡，加上公共工程、台商回流投資擴建廠辦與不動產等營建需求維持高檔，同時大陸加強對鋼鐵產能調控力道，且各主要國家推動基礎建設，有利於全球鋼材供需情勢及鋼材報價之支撐，預估111年我國鋼鐵基本工業景氣仍小幅成長。

未來晉椿將持續進行內部調整、強化經營體質，並逐步更新生產設備，預計於111年將採購BAR TO BAR機、連伸機及研磨機等多台新款生產設備，藉以提升產能及提高良率以增加獲利能力，進而為股東創造最大利益。