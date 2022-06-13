南亞科(2408)推展循環經濟，今年與明志科技大學合作「共銅創藝-銅箔變身術」創意設計競賽，利用廠內製程水循環再生的廢銅為素材，結合SDGs環境與永續議題，由明志科技大學工業設計系學生提案53件創意禮品設計，遴選出最佳的8件作品將於6月13日(本周一)至6月24日(下周五)在南亞科總部大樓展出。

南亞科執行副總經理蘇林慶表示：「南亞科致力綠色生產，為了實現廢棄物資源化的目標，我們在廠內建置廢水回收系統，將製程中產生的硫酸銅廢液，透過電解還原的方式，變成可循環再利用的銅箔。公司也期待透過產學合作共同倡議環境永續，提升大眾及年輕世代對氣候變遷及環境保護的重視。」

明志科大校長劉祖華表示：「學校提倡以設計思考概念做跨領域整合，此次與南亞科技合作『共銅創藝』設計專案，運用廢液回收銅金屬，結合設計思考研究模式，引導大一設計新鮮人發揮創意並培養實作能力，將廢銅轉化成鏈結環境永續的設計禮品，最終成果不僅可以呈現產學合作的重要性、提高所有參與人員對環保SDGs理念的認同，更能使參與師生體驗企業經營的理念。」

南亞科自今年起與明志科技大學展開永續系列產學合作專案，包括舉辦設計思考課程推廣聯合國永續發展目標SDGs理念，逾800位大一新生參與課程；以及這次的循環經濟廢銅再生「共銅創藝-銅箔變身術」設計競賽及特展，推動綠色製造及環境永續理念走入校園，結合企業社會責任(CSR)與大學社會責任(USR)，持續發揮正向影響力。