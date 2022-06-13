產業、社團共同為防疫盡心力！包括新竹菁華扶輪社、新竹中信房屋、創淨科技13日在新竹馬偕醫院舉行「醫起手護聯合捐贈」活動，捐贈包括ELECLEAN 360智能潔淨系統防疫門及醫護人員「抗菌修護系列護手霜」，加強醫院的防疫能力。

今天的捐贈活動由新竹馬偕醫院院長翁順隆代表接受，翁順隆感謝捐贈單位協助醫院拉起防疫線，同時強調兒童醫院即將為竹竹苗3縣市兒童服務。

新竹菁華扶輪社社長劉興檀指出，疫情侵襲，醫院醫護人員為民眾把關，他們的辛勞民眾都能了解，此次捐贈是扶輪社為對辛苦醫護人員及醫院盡微薄之力，促使醫院與醫護人員在防疫上都能加強，大家都能平安健康，讓疫情能夠緩和。

新竹中信房屋總經理蘇俊逸表示，有感於疫情嚴重，醫護人員站在第一線，只能被動的把自己包裹在隔離衣，當防疫任務完成，脫下隔離衣後，空氣中充滿著新冠病毒並不十分安全，因此當發現有比較安全的防護消毒產品時，希望能給醫護人員多一層保障，善盡企業的社會責任。

創淨科技執行長陳建宏指出，ELECLEAN 360智能潔淨系統，只要停留幾秒鐘，即可完成安全又有效的淨身程序，達到全方位防疫功效，其3大抗疫亮點包括高效能、高安全、高彈性，打破企業冗長、不確實的防疫方式，有效幫助提升防疫效力，齊心打造疫情零破口公眾場域。

另，該公司研發的抗菌修護系列護手霜並通過SGS實證達99％長效抗菌、重金屬檢測及無動物實驗，都具有長效抗菌效果。