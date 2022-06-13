寶緯(4558)與屋頂型太陽能光電大廠群創能源科技子公司嘉創能源合作，規劃在北斗廠區整廠建置屋頂型太陽能系統，裝置總容量約850kW，預計今(111)年7月完成屋頂型太陽能系統工程，依據目前每度電於CO2排放為0.554公斤，寶緯工業與群創攜手20年間預計可產生約2000萬度綠電，相當於減少CO2約1.1萬噸的排放量。對於減碳的貢獻相當於524座大安森林公園。

寶緯指出，響應近年全球對於碳排放減量的目標，盡力投入於廠區能源管理及環保議題，除配合政府每年節電1%政策，也預計在115年度完成廠區碳排放盤查。

寶緯成立於民國78年，主要營運地位於彰化縣，從家用鋁擠型產品逐步進入工業鋁擠型產業，產品應用的領域涵蓋了半導體、運動休閒器材及自行車等等，目前該公司資本額為4.41億。公司主要產品包括鋁擠型、鋁鍛造、鋁門窗及建材等，應用面很廣泛，包含半導體設備滑軌支架，台股半導體業蓬勃發展，近幾年會把焦點放在半導體產業。