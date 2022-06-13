暑假到古蹟住一晚很有趣！新竹縣定古蹟新埔張氏家廟「張爺爺故事屋」，將首度開放入住，文化局7月16、17日舉辦2天1夜的「來趣古蹟住一晚！」活動，透過有趣多元的兒少營隊，讓小朋友認識新埔的人文風情。

文化局長李安妤指出，2020年新埔張氏家廟修復完成後定位為「張爺爺故事屋」，家廟前有兒童親子公園，內部設置多媒體影音介紹新埔在地故事，並有「工藝萬花筒」等介紹細部建築等，舉辦峻工系列推廣活動時，吸引很多小朋友體驗早年曬稻榖等活動。

縣長楊文科希望引進多元藝文活動，發揮文化資產的價值，讓更多民眾認識古蹟、愛護古蹟，文化局因此規畫7月16和17日舉辦「來趣古蹟住一晚！」兒少營隊活動，並是縣定古蹟張氏家廟「張爺爺故事屋」修復完工後，首度開放住宿。

2天1夜的兒少營隊由樸學教育基金會承辦，以新埔歷史街區為起點，從新埔張氏家廟開始認識宗祠家廟的建築與自然人文成因，帶領小朋友走讀歷史巷道和傳統市場，體驗客家飲食等在地文化。

同時，藉由訪談古蹟管理人與在地商家，讓小朋友聽宗祠家廟故事，體驗客家飲食文化，漫步小鎮與生態夜觀，在新埔舊街區之間嬉遊穿梭，展開一場「吧哩嘓」奇遇記。

文化局表示，來趣古蹟住一晚參加對象為小學3年級至國中2年級的學生，招生上限15人，參與學生要持24小時內快篩陰性證明，15日上午10時開放報名，課程資訊及報名方式請洽新竹縣文化局官網或文化局FB粉絲專頁查詢。