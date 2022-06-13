台中捷運綠線今年4月營運滿周年，特別推出「搭中捷抽iPhone 13」活動，台中捷運公司推估，第800萬名乘客可望於6月16日出現，中捷將再送出3支iPhone 13，民眾只要在16日前下載「台中捷運」APP且登錄電子票證，並於5月16至6月16日間搭乘中捷，即享有抽獎資格。

中捷綠線今年4月運量已破700萬人次，近幾個月因疫情影響，中捷配合運量縮減、調整班距，平日周一至周五的尖峰時段微幅調增20秒、也就是每6分50秒發車一班；平日離峰時段則調增30秒、也就是9分30秒發車一班，另深夜即假日班距不變。

中捷指出，運量降低除因疫情升溫影響，高中以下學校停課也是衝擊運量的原因，但隨著確診解除隔離者的增加、快篩劑逐漸普及，民眾逐漸恢復正常生活，中捷運量也逐日回升，目前推估，6月16日累計運量將可突破800萬人次。

中捷公司強調，6月16日前只要下載「台中捷運」APP，且在5月16至6月16日間搭乘捷運，並於捷粉專區中登錄電子票證，就可享有抽獎資格，但若第800萬人次達標日有變動，中捷公司也會配合放寬搭乘區間日。