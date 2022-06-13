有「香江第一美人」之稱的關之琳，不只是保養有術的美魔女，關之琳還投資房地產有術，目前已累積數億台幣身家，關之琳近日則公開她市值約6億台幣的豪宅防疫日常，她除了研究美食、閱讀和運動外，關之琳還會在家遛狗，只見關之琳豪宅客廳氣派又寬敞，讓她牽著兩隻愛犬在家走動都不是問題。

59歲關之琳目前住在香港半山區的豪宅「地利根德閣」，據悉，她家約84坪、市值約6億台幣，而香港日前面對嚴峻的疫情，關之琳大多時間也都待在家中防疫，她近日就拍片分享自己的居家防疫日常，表示自己會研究美食、維持閱讀習慣、每天半小時以上的運動，最後關之琳還說：「當然不能忘記每天遛狗，雖然我們每天都待在家裡，但我們還是要熱愛生活啊」。

關之琳分享防疫日常。（圖／取材自關之琳抖音）

只見關之琳豪宅客廳氣派又寬敞，大片臥地窗可以眺望風景，就連關之琳在家穿著運動鞋、牽著兩隻愛犬在家走動，整體畫面也都毫無違和感，但關之琳也遭不少網友吐槽：「關姐姐，你怎麼在家裡遛狗啊」、「世界上幾個人能過這種生活啊」、「過得真悠閒」。

關之琳在家遛狗。（圖／取材自關之琳抖音）

關之琳過去就曾拍片開箱豪宅，客廳不只有180度的弧形落地窗，居高臨下還能遠眺維多利亞港美景，關之琳也大方分享布置簡約的閨房，除了床的兩側有床頭櫃和巨型裝飾，其餘則沒有太多家具和裝飾物，而豪宅還有彷彿精品店的衣帽間，擺放關之琳收藏的上百雙高跟鞋和數百個名牌包，更是令人瞠目結舌。