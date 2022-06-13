位於桃園市的啟翔輕金屬科技股份有限公司為鋁產業龍頭，董事長陳百欽遭控與女婿劉健欣等人聯手，以偽造工程合約、轉單買賣契約等方法，侵佔親家欣隆精密壓鑄股份有限公司1.4億多元，桃園地檢署偵結依業務侵占、背信、詐欺取財等罪名起訴6人。

陳百欽的女兒曾與欣隆公司前負責人劉炎明的兒子劉健欣結婚，劉炎明因爭奪公司經營權，2018年被判刑入獄，欣隆公司創辦人之子黃振文循司法程序拿回經營權，不過新團隊上任查帳時發現，陳百欽先前疑似女婿劉健欣等人，以簽訂偽造工程合約等方法，掏空欣隆公司共1.4億多元，新團隊憤而提告。

檢警調查，陳百欽、劉建欣等6人明知欣隆公司將於2018年8月終止楊梅楊湖路建廠計畫，劉建欣作為欣隆公司代理人，竟於2019年6、7月間和國隆公司負責人黃男，簽訂「欣隆精密楊梅楊湖路新建廠房統包工程」，總價值4億3350萬元的偽合約，還將合約日期倒填至2019年1月10日，以欣隆名義開立4張預付工程款、總計7400萬元給國隆公司，黃男再將其中2000萬元匯給陳百欽。

檢警表示，欣隆公司易主後營運一切正常，但2019年6月28日眾人以黃振文令工程跳票、欣隆資產恐被凍結為由，與時任欣隆公司董事職務兼啟翔公司負責人的陳百欽簽訂「合作意向書」，由啟翔接代接欣隆客戶的訂單，並轉單發包欣隆生產交貨，5筆訂單共約1171萬元，估計啟翔從中獲利81萬9700元。

檢方今偵結將劉姓3兄弟、陳百欽父女及友人黃男共6人依公務公益侵占、業務侵占、背信等罪將6人起訴，其不法所得共1.4億餘元宣告沒收，如全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。