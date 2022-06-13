資誠PwC聯合會計師事務所13日發布《2022台灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，剖析最新國內外市場環境、全球金融趨勢發展與總體經濟變化，同時深入探討地緣政治、升息、通膨、氣候風險、淨零碳排、法規變化、數位科技、新舊經濟Ｍ型化等挑戰。

近年局勢變化多端，資誠指出，人們比過去更深刻地體認到極端氣候威脅、全球人口老化、貧富不均、政府系統壓力升高、勞動力極缺等迫切的挑戰。而這些挑戰將對個人、組織、政府和社會產生深遠的衝擊，甚至直接威脅後代子孫的生存機會。

資誠每兩年邀請台灣金融業企業領袖進一步分享洞見與策略，並編纂成《台灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，為2015年以來第四屆。資誠聯合會計師事務所金融服務產業營運長吳偉臺表示，今年恰逢全球遭遇層出不斷的動盪事件，因此本報告參酌PwC全球策略與領導力負責人布萊爾．謝帕德（Blair Sheppard）所著之《午夜前十年的倒數計時》，以書中提及之四大危機：財富、科技、領導和體制，確立本屆台灣金融業企業領袖的訪談主題。

吳偉臺認為，金融業正面臨六大變局，包括戰爭、升息與通膨以前所未見的力量干擾金融市場；氣候風險直擊眼前，但疫情的衝擊卻再次拉大貧富差距；淨零碳排已成全球共識，永續新秩序亟待重塑；業內法規制度密集翻新；數位科技顛覆既有制度規章；新舊經濟Ｍ型分化發展。

由於金融業扮演全球資金、資訊、交易中介等的關鍵角色，不但無法於危機中置身事外，同時也須面對更高規格的專業要求及監管力道。吳偉臺指出，一旦民眾行為與社會結構改變，金融業所面臨的挑戰必然更勝於其他產業。

被疫情、戰爭打斷的全球永續發展目標亟需重返軌道，而金融業必須主動承擔責任，才有機會化危機為轉機。資誠報告歸納出，其中成功的關鍵在於建立「新興風險治理」及「永續金融生態」；若能秉持「科技賦能的金融法遵」、「納入碳計算的綠色金融」、「決策納入議和的責任金融」、「納入人性考量的普惠金融」等策略，積極布局金融永續之路，即便當下市況仍劇烈波動且紛擾，都仍能奠定我們邁向下一輪永續盛世的基礎。