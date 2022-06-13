天氣好的時候，台南市白河區草店社區長輩們聚在一起翻稻穀。（吳長庚提供／張毓翎台南傳真）

稻穀經過幾天的日曬，大夥再收進米袋，交給碾米廠製成糙米和白米。（吳長庚提供／張毓翎台南傳真）

「庫頭香米」是草地不老店工坊結合草店社區農村再生產業包裝設計，以及綠色照顧計畫共同完成的產品。（吳長庚提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區草店社區今年獲水保局「農村社區綠色照顧計畫」補助支持，成立「草地不老店工坊」，近日更進一步開發「庫頭香米」米禮盒，每一粒米都由社區栽種出產，收割後的稻穀，社區更出動10多位長輩，以傳統日曬工法處理，更添陽光好滋味。

「庫頭香米」是草地不老店工坊結合草店社區農村再生產業包裝設計，以及綠色照顧計畫共同完成的產品。社區承租1甲的土地種稻和蓮花等作物，第1年種植越光米，去年換成台南19號香米，今年二期作還計畫嘗試種植其他品種。

草店社區發展協會總幹事吳長庚表示，草店地區的灌溉水源，來自白河水庫白水溪頭和鹿寮水庫的頭前溪源頭，富有鹼性的石灰碳酸鈣元素，可提升土壤酸鹼值，避免土壤酸化。以前在此地區種植的甘蔗，在熬煮成黑糖的過程，也完全不加入石灰，因此這次的「庫頭香米」，包材設計上也特別強調在地水源特色。

「庫頭香米」米禮盒包裝，印有米倉、水庫和稻田圖樣，米倉中間一個「滿」字，則代表豐收之意，除此之外，包裝上還有詳註傳統日曬稻穀的特色。早年農民將稻穀收割後，鋪在地上曬乾，因此每年收成期，常能在廣場或馬路看到一片黃澄澄金色稻穀的景象。

吳長庚說，對於傳統日曬稻穀的工法，社區很多長輩都很有經驗，天氣好的時候，長輩們會聚在一起翻稻穀，有如回到以前農忙時光，而稻穀經過幾天的日曬，大夥再收進米袋，交給碾米廠製成糙米和白米，販售的營收則回饋社區，作為建設經費之一。