每年6月至9月是酪梨盛產的季節，營養師林雨薇日前在臉書粉專PO文指出，酪梨營養價值高，富含飲食當中經常攝取缺乏的營養素，像是鉀、鎂、維生素B6、葉酸、維生素E和多種抗氧化物質，與人體維持免疫、生殖、神經和心臟血管循環系統，息息相關。尤其是適合以下4類人食用。

▍減重的人：能減糖、增加飽足感

酪梨富含纖維飲食，有助於增加飽腹感，能克制亂吃的欲望。此外，酪梨的熱量適中，營養高纖且每100g酪梨僅含0.9g糖，如果減重期間正在執行減糖飲食階段，吃酪梨搭配其他食物能有助維持健康體態，減少腹部脂肪堆積。

▍慣性便祕的人：有助腸道順暢、養好菌

100g酪梨含5.7g膳食纖維，膳食纖維有益腸道菌叢多樣化，幫助產生短鏈脂肪酸（SCFA），像是丁酸（有機酸）。SCFA可提供結腸細胞能量，並預防結腸直腸癌和腸道發炎。

▍中老年人：心血管保健

許多人經常把酪梨放在沙拉當中，但其實酪梨不是蔬菜也不是水果，在營養學角度來講是油脂類。因為酪梨油脂熱量佔比相當高，每100g酪梨有7.6g脂肪，酪梨脂肪的熱量占總熱量就有7到8成之多，與一個手掌大的牛小排脂肪熱量比例相同。

不過酪梨雖然油脂高，但和牛小排主要油脂為飽和脂肪酸不同，酪梨的油脂大多來自單元不和脂肪酸，和橄欖油同等油脂成份，有益心血管健康，持續食用能幫助調節膽固醇。

▍孕產婦：孕哺營養的好食物

根據美國農業部公告資訊，每100g生鮮酪梨含81-89μg不等的葉酸。懷孕和哺乳期間，許多營養需求都增加，其中葉酸將從孕前400μg增加到600μg。產後哺乳期葉酸增加為500μg，足夠葉酸攝取能幫助降低孕期併發症、胎兒缺陷，及產後乳汁分泌、頭髮健康預防掉髮的問題。另外，吃酪梨可以幫助葉酸達到建議攝取量之外，酪梨的膳食纖維也有助於緩解懷孕後期常見的便秘問題。