高雄市海洋局為外籍船員施打疫苗。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

新冠肺炎疫情目前屬於高原期，高雄市海洋局13日持續與農委會漁業署及台灣區魷魚、鮪魚、圍網三大遠洋漁業公會聯手，為於6月大批隨漁船進港的境外僱用外籍船員施打疫苗，13日預計為700多名外籍船員完成施打。

高雄市前鎮漁港是全國最大的遠洋漁港，設籍該漁港之遠洋漁船約有450艘，每年約有300多艘次遠洋漁船進出該港，在每年的6至7月、11至12月是遠洋漁船返港漁汛期，全年度汛期在港停留的船員約有1萬人次。

對於大批外籍船員隨船入港，高雄市政府認為，防疫不分國籍，更以人道角度為長年海上工作的外籍船員設想，除了讓防疫工作落實，加強遠洋漁船返港時相關檢疫作為，更特別安排即將隨船出港的外籍船員施打疫苗，讓各遠洋漁船能在海上安心作業。

海洋局長張漢雄13日與行政院農業委員會漁業署副組長陳汾蘭、魷魚公會總幹事施教智到場關心外籍漁工施打疫苗情形，張漢雄表示，漁船業者或船主可透過遠洋漁業公會整合協調遠洋漁船外籍船員及醫療院所，海洋局安排就近於前鎮漁港西岸卸魚碼頭區做疫苗接種。

海洋局從6月9日下午已開始著手為400多名外籍船員施打疫苗，今（13）日預計有700多名外籍船員完成施打，20日將陸續安排接種事宜，讓船員可以安心出港赴遠洋作業，做好防疫工作。

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