睽違兩年，高雄春天藝術節最受期待的歌仔戲系列節目，將6-7月於大東舞台重磅回歸！延續歷年各團競藝尬戲的傳統，首檔由春藝歌仔戲13年來好戲重現之秀琴歌劇團《蘇乞兒》即將粉墨登台，此劇充滿英雄風格又富含寓意，是功夫武俠中的經典傳奇；劇情演出挑戰經典、保留傳統、貼合流行、並融合創新，雙主演陣容由團長張秀琴帶領劇團新星－張心怡，母女攜手同台飆戲，節目精彩可期，肯定讓老戲迷新粉絲過足戲癮！

秀琴歌劇團的經典好戲《蘇乞兒》，由團長張秀琴帶領劇團新星－張心怡雙雙領銜主演，資深演員以深沉細膩的表演刻畫故事的前因，新生代演員則展現磨練多時的功底，帶入演員的個人特質呈現角色落入困境後又重新振作的心境轉換；尤其是新生代小生張心怡，結合小生與三花的行當表演特色，將主角初始為富家子弟的瀟灑俠義，到被誣陷家毀身殘的落魄悲憤，及最終笑看人生的奮發坦然等人物型塑與情感轉折，演繹得鮮活生動，層次清晰。此劇曾入圍第29屆傳藝金曲獎「最佳團體年度演出」、「最佳表演新秀」及「最佳演員」三大獎項，展現歌仔戲傳承目標與成果。

《蘇乞兒》以人性為討論主題，緊湊又高潮迭起的劇情，有柔美的唱唸，也加入清新靈活的新式表演模式，吸引年輕族群的觀眾們。編劇米雪表示：「我一直期望創作劇碼時，不僅僅只是闡述一個故事，而是能夠加入一些值得深思的觀點」，此劇挑戰江湖武俠素材，透過恩怨情仇的巧妙舖陳，探討兩代真假親子關係，在流利切換的交叉手法引導中讓資深演員講述前因，展現積累已久的演藝功力，又給予新生代展現修習許久的表演功底，為面臨世代傳承困境的台灣歌仔戲，注入新的活水源頭。