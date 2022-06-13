國內疫情大爆發，從5月起，中小學陸續停掉實體課程、改為線上教學，導致供應學校營養午餐的團膳及食材業者大幅虧損。教育部今天表示，將補償5至6月團膳及食材廠商，因配合政府防疫政策及校園防疫措施停餐已備食材損失成本之費用，預估補償經費3億元。

本土疫情導致中小學及幼兒園大規模停課，而對負責營養午餐的團膳業者來說，停課等於沒工作、沒收入。業者說，學校午餐屬專營性質，是做政府生意，今年疫情比去年還慘，但這波紓困卻沒有納入團膳業者，他們覺得政府見死不救。

依據教育部109年11月13日修訂「學校外訂盒（桶）餐採購契約範本」第17條第12款，因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。

教育部表示，今年5月起，各地方政府因所在縣市疫情狀況，逐週宣布暫停實體課程。造成臨時且持續的區域性停課，影響團膳及食材廠商停止供餐，導致食材成本費用損失，惟學校通知暫停相關供餐及食材供應作業，應依契約補償廠商，因此增加費用。

教育部指出，考量地方政府及學校恐無力自籌負擔該項經費，因此決定由中央協助地方政府及教育部所轄學校，補償5至6月團膳及食材廠商，因配合政府防疫政策及校園防疫措施停餐已備食材損失成本之費用，並參採食材成本之計算補償核實支給，預估補償經費達新臺幣3億元。

這次高中以下學校團膳及食材廠商食材損失費用補償由各地方政府彙整其所轄學校所需經費，向教育部國教署提出經費申請；教育部主管學校所需經費，由學校向國教署提出經費申請。

教育部表示，這次補償是依契約精神進行，是參採食材成本之計算補償核實支給，因此不會設定對每家業者的補償上限。此外，去年5至7月任疫情時，政府除了補助團膳業者外，也對全職從業人員補助每人4萬元，但今年對於從業人員則不補助。