吳青峰與歐若拉一見如故，宛如兄妹。（環球音樂提供）

吳青峰與歐若拉在挪威合體錄置新歌〈Storm〉。（環球音樂提供）

吳青峰新歌〈Storm〉17日於全球數位平台同步上架。（環球音樂提供）

「金曲歌王」吳青峰與「挪威創作小天后」歐若拉正式公布合作新歌〈Storm〉！兩人遠距離雲端共創合寫完成，歐若拉甚至於在聽到吳青峰所寫的最後音樂段落，郵件秒回4個中文字「緊緊擁抱」，表達對他創作的欣賞。而歐若拉的熱情與才華也融化「宅男」吳青峰，讓他離家遠赴挪威奧斯陸，在當地錄音室與歐若拉聚首，合體完成心血結晶。

吳青峰與歐若拉的緣分始於一年之前，當時歐若拉正籌備個人新專輯，兩人經引薦發現彼此的音樂品味非常契合，進而嘗試遠距離共同創作。在將近一年雲端創作期間，兩人交換了許多創作靈感，最後共同選定〈Storm〉這首歌曲發表。吳青峰坦承，在歐若拉尚未出道前就注意過她的作品，沒想到因緣際會下能與她一起寫歌，怕生的他靠著郵件書信往返傳達想法，直到收到歐若拉回覆「緊緊擁抱」4字，讓他笑說自己身為「中年歌手」卻被25歲的小女生融化。

在〈Storm〉製作後期，製作人邀請兩人至奧斯陸錄音室完成製作，吳青峰飛了超過20小時，風塵僕僕地抵達奧斯陸藝術村裡的專業錄音室。歐若拉則在錄音當天搭最早班機前去會合，由於班機延誤，她擔心讓吳青峰久等，一下飛機後居然拜託陌生人幫她提領行李，並且相信對方會把行李送達下榻飯店，自己則趕忙搭車前往錄音室會合。兩人一見如故，在錄音室裡吳青峰詢問歐若拉對於〈Storm〉有無修改意見，沒想到歐若拉的回答都是：「青峰喜歡，我就喜歡！」讓他備感窩心。

身為東西方最具代表性的創作歌手，兩人的合作引起媒體以及樂迷的高度關注，今（13日）官方提前釋出新歌20秒影音片段，環球集團歐洲大廠Decca Records加碼宣布將在6月17日為兩人合作新歌〈Storm〉於全球數位平台同步上架，兩人也將於6月17日21：00 （挪威時間下午15：00）於Instagram合體直播，分享兩人合作火花與趣聞，令雙方歌迷期待不已。