北市市長選舉年底將到來，北市議員闕枚莎13日要台北市長柯文哲就目前檯面上人選打分數，有代表民眾黨或用無黨籍參選的副市長黃珊珊，代表國民黨的立委蔣萬安，至於民進黨可能人選則是衛福部長陳時中及前交通部長林佳龍。

闕枚莎問柯，你覺得副市長黃珊珊的最大優點，柯文哲表示，我有的優點她有，我的缺點她沒有，闕枚莎忙問，她在你心裡是個完美的人嗎，也開玩笑問黃珊珊「是否有包小紅包給市長，他今天說你好多好話」。

問到蔣萬安的優點，柯文哲則表示，坦白說不熟，就長得帥帥的，闕枚莎舉例，蔣學識好，當立委也提過很多法案，柯則表示，有立委跟他說，蔣萬安在立法院不敢衝撞，都躲在後面，不敢上前線，但他覺得政治要有立場。

陳時中的優點，柯文哲讚EQ超高強，並表示如果自己坐那位置就不知道動怒幾次，人家怎麼戳陳，旁邊聽的人都快中風，陳時中還可以講得很厲害。闕枚莎問林佳龍呢，柯則答，林佳龍跟我蠻熟的，但不好意思在這裡講，民進黨會擋他不讓他選，但年齡剛好壯年時期。

闕枚莎搬出一塊連連看板子，要柯文哲作答要跟誰做什麼事，柯文哲笑稱題目太危險，並拿筆作答，要跟黃珊珊一起合夥創業，跟蔣萬安一起困在荒島，跟陳時中一起吃飯喝酒，跟林佳龍一起評論時事，闕枚莎問以為你要跟林佳龍一起困荒島，沒想到是蔣萬安，柯則說「不會啦，相看要看什麼」。