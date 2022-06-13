全球通膨議題再起，油價維持每桶120美元，煤炭價格更飆漲了4倍之多，即使台灣能源需求大，但煤炭進口量卻大幅減少；根據主計總處國情統計通報顯示，我國今年1至4月國際商港貨物裝卸量2億3875萬計費噸，較去(110)年同期減少2.4％，其中，貨物裝卸量減少最多的是煤炭(占4.6％)、較去年同期減少11.1％最多，鐵礦砂(占 3.7％)、鐵礦石(占 3.1 ％)，分別減少6.8％及3.8％。

台灣相當仰賴能源、原物料、大宗物資進口，台綜院院長吳再益直言，媒炭進口大減，最大原因是價格太貴了，煤炭去年初每噸才80到100美元之間波動，到今年6月初，價格一度飆漲至421美元，等於1年半來價格狂飆4倍之多，若廠商用煤來發電，發愈多電、虧愈多錢，直接跟台電買電就好了。

吳再益分析，去年中、澳關係緊張，中國大陸對澳洲祭出禁煤令，導致缺煤限電，已經炒高亞洲的煤價，今年2月俄烏戰火，各國抵制俄煤，買家搶非俄羅斯生產的煤炭，更推升了全球煤炭價格；屋逢偏漏連夜雨的是，煤炭生產大國的澳洲，近來疫情以及豪雨成災，更嚴重衝擊燃煤出口，6月初才會來到421美元的高價。

對於我國1至4月我國國際商港貨物裝卸量年減2.4％，主計總處分析，仍與全球航運受COVID-19疫情影響有關，衍生缺櫃及塞港等現象所導致的。