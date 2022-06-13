彰化縣13日新增3545例確診個案，衛生局長葉彥伯說，攤開北中南部百萬人口以上縣市，從過去疫情起跑到高峰期的時間，大約48到58天就感染10.44％至16.18％的人口，以目前彰化累積感染率9.62％來看，差不多已達高峰，觀察這兩天疫情變化若能緩降，也代表這波疫情能夠稍微放鬆。

葉彥伯表示，以百萬人口為例分成北部(台北、新北、桃園)、中部(台中、彰化)、南部(台南、高雄)三個部分，北部從4月1日起至5月18日為期48天至高峰期，累積感染盛行率達到16.18％，中南部從4月15至6月12為期58天左右，累計盛行率10.44％，出現急升急降、緩升緩降的兩種型態。

他說，中南部這幾個縣市都慢慢地上去，慢慢的下來，中南部晚了北部大約兩個星期，通常傳染病慢慢地上就會慢慢的下，目前彰化感染率9.62％可以說來到高原期，因此在觀察幾天大概就可以比較明郎，有機會可以得到趨緩。

而另外可以注意的是，彰化12歲以下的感染者大於10％，高於平均，18至50歲最多，老年族群則達到14.5％，外縣市通報佔12.9％，外籍移工也有4.4％，還是呼籲大家都應該施打完整的三劑疫苗，兒童則以同廠牌完成2劑接種，若有相關問題，可以撥打縣府防疫專線04-7531999，由專人提供諮詢服務。