高雄市經發局為鼓勵中小企業研發創新，每年定期辦理地方產業創新研發推動計畫（簡稱「高雄市地方型SBIR」），申請獲選企業最高補助百萬元。2022年度計畫13日公告，因應國際永續發展目標首度將「淨零碳排」列為提案加分項目，並延續去2021年普獲好評的「一頁式提案」簡化流程，即日起開放線上申請至7月28日截止。

高雄市經發局今指出，高市府自2008年起推動地方型SBIR計畫，促進傳統產業結合創新科技、數位轉型與跨域合作，帶動企業轉骨邁向高值化發展。

今年計畫仍分為民生化工、資通光電、金屬機械、文創與創服及生技醫材等5大領域，並因應推動5G AIoT產業發展，在資通光電領域下新增數位科技應用組，鼓勵企業以市場需求為導向，運用AI、IoT、Blockchain、Big Data等數位科技，進行服務創新並發展新商業模式。

此外，今年計畫除持續往年審查著重申請案件計畫構想創新性、可行性、競爭力及產業效益等要素，還特別針對企業投入「淨零碳排」實際作為及提案方向做為加分鼓勵項目，帶動企業推動綠色能源、節能減碳相關技術，開發節能或循環材料、節能系統整合解決方案，以達到淨零碳排、循環經濟的目標。

2021年高市SBIR補助的裕民生技創辦人吳裕民表示，非常感謝經發局對循環經濟和創新理念的支持，裕民以「廢棄樹枝回收與循環再利用」為題研發，讓因災害、人為而傾倒路樹、樹枝與漂流木等廢棄木材，透過自主研發技術變身為高值化腐質培養土與長纖介質土等天然資材，大幅提升經濟價值，讓公司成功踏出轉型關鍵第一步。