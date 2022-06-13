韓股周一收低，並創下近22個月最大單日跌幅；美國上周五公佈CPI資料，加劇人們對通膨的擔憂。韓元也明顯走低。

周一南韓KOSPI指數收跌91.36點或3.52%，為2504.51點，該指數出現自2020年8月20日以來最大單日跌幅，也來到自2021年11月13日以來的收盤低點。外資淨賣4951億韓元(約3.85億美元)的股票。

美國汽油價格創歷史新高，食品價格飆升，導致美國CPI在5月加速上漲，為近40年半以來的最大年增漲幅，而此也預示著，美聯準會可能會一直到九月繼續提高利率50個基點，以遏制通膨。

Mirae資產證券分析師Seo Sang-young說，美消費者信心低落和汽油價格飆升，給股市增添壓力；Seo還預估，股市在本周稍晚聯準會召開會議之後，才會回穩。

在重量級企業中，三星電子跌2.66%，SK海力士跌4.35%，電池製造商樂金能源解決方案跌2.35%。

現代汽車跌5.15%，起亞汽車跌3.88%。

韓國外匯管理局周一提出口頭警告，以遏止韓元下跌。財政部也表示，將回購更多國債，以穩定債券市場。

在境內交易平台，韓元跌1.18%，來到1288.9韓元兌1美元。