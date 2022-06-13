微軟旗下的瀏覽器Internet Explore陪伴大家多時，在電腦開始普及的時代，大家使用的瀏覽器多為IE瀏覽器，然而科技進步之快，如今的瀏覽器五花八門且快速方便，以致於IE瀏覽器不再被大家所使用，甚至笑稱它是速度最慢的瀏覽器，而在明天的6月15日，也就是Internet Explorer 11（IE 11）將正式被微軟淘汰的日子，此次的停用將為Internet Explorer瀏覽器27年來的貢獻畫下句點。

Internet Explorer 將於6月15日被微軟淘汰。(圖/翻攝自Windows)

一直以來被大家笑稱是速度最慢的瀏覽器Internet Explorer，在兩天後，也就是2022年的6月15日將被微軟淘汰，據悉，微軟近年來已經停止許多對IE瀏覽器的支援，過去微軟就曾宣布Microsoft 365線上服務將會停止支援IE 11瀏覽器，且也提到將在今年的6月15日全面停止IE 11的運作。

雖然微軟將在15日將強制停止IE 11瀏覽器，不過為了避免些許電腦僅有IE瀏覽器可用，加上部分用戶一直以來對於使用IE瀏覽器的習慣，微軟因此表示會在Edge瀏覽器內提供「IE模式」，提供給慣於使用IE瀏覽器的用戶可以無痛銜接，不過微軟也積極的呼籲各位用戶，希望大家在IE瀏覽器終止服務前，可以盡快轉換其他的瀏覽器。

微軟提供用戶無痛轉換至Edge瀏覽器內提供的IE模式。(圖/翻攝自Windows)

微軟從2015年開始將重心放在Microsoft Edge瀏覽器的開發上，並在2021年宣布「在2022年6月15日後，Edge將取代Windows 10裡的IE瀏覽器」，雖說微軟也提供了無痛轉換的功能給習慣使用IE瀏覽器的用戶，不過此服務也僅會支援到2029年，因此建議各位用戶可以盡快使用新瀏覽器，以免無法適應。