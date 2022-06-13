國民黨台北市前議員羅智強日前宣布退出桃園市長選舉，但仍繼續行腳桃園祈福，此舉也讓他的聲量高漲，更獲得許多地方的認同。有港媒點破羅智強這樣做的「背後玄機」，預測羅有籌碼爭取下屆國民黨主席，更直言「不僅成為『反朱』的意見領袖，假以時日會成為『制衡民進黨』新的風潮與品牌」，引發討論。

港媒《中評社》報導指出，日前羅智強宣布要參選桃園市長時，因為在地不爽他空降，形成對立緊張，但羅智強兩個多月的奮鬥走路，已經讓他在部分層面獲得地方的認同，甚至在TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析中可以看到，5月18日國民黨中常會徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，而羅智強隨後宣布退選後，聲量又再創高峰，聲量均線漲至3019則，停在近3個月的最高點。

甚至羅智強退選後，就連民眾黨桃園市長參選人賴香伶都跑來「蹭」羅智強的網路聲量，同時羅智強也繼續祈福行腳，聚集聲量，穩坐藍軍網路關鍵意見領袖寶座。

因此《中評社》也預言羅智強的下一步就是「有籌碼爭取下屆國民黨主席」，因為現在民進黨一黨獨大、民主已經失去制衡的時代，羅智強的胸襟、氣度與視野，可以預期在國民黨內，不僅可以成為「反朱」的意見領袖，假以時日還會成為「制衡民進黨」新的風潮與品牌。若國民黨慘敗，黨主席朱立倫勢必辭職下台，因此朱立倫也應該趁早出手，把羅好好留在桃園。