台南市13日新增3969例確診，儘管確診人數已經連續2天減少，但仍比台北市還多。市長黃偉哲特別向中央喊話，指下一個階段的變種病毒可能進入台灣，如今疫情往中南部移動，如果下一波疫苗先到貨，應該考慮改變現行的分配公式及數量，優先分配給中南部。

黃偉哲認為，今天中央流行疫情指揮中心提到，在國門攔截到1例BA.4及4例BA.5；由於有學者專家認為Omicron變種的BA.5，可能成為下一波世界大流行的主要變異型病毒種類，加上防疫已經慢慢減壓，因此有可能下一個階段的變種病毒也會進入台灣。

黃偉哲表示，現在台灣主要流行的變異型病毒是BA.1、BA.2，但BA.4及BA.5的致病率、感染率都比BA.1、BA.2強很多，很擔心會造成比較大規模的感染，除呼籲大家趕快打疫苗外，打過疫苗的民眾也不要常常脫口罩跟人近距離接觸。

黃偉哲還呼籲中央，大家都說現在疫情高峰往南移動，如果中央再有新的疫苗進來，對於抵抗力、保護力、免疫力比較差的人的族群，包括年長者、年幼者及下一波可能0到5歲的施打，或5到11歲的第2劑，都應該先分配給中南部，不能以前疫情高峰在北部時，北部分配到的疫苗或防疫物資都比較多，但現在疫情往南移，結果還是北部分配的比較多，這對中南部的民眾非常不公平。