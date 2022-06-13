根據OKX歐易加密貨幣交易所(簡稱OKX)官方指出，現任麥拉倫F1賽車手及加密愛好者丹尼爾·裡卡多（Daniel Ricciardo），自2022年5月31日起，正式成為OKX全球品牌代言人。合作期間，裡卡多與OKX攜手合作向全球F1粉絲推廣加密資產交易，更與設計師聯手打造一款特別版賽車頭盔，該頭盔將在摩納哥大獎賽的比賽期間佩戴。

OKX行銷總監Haider Rafique表示，裡卡多對加密交易充滿熱情，並且渴望瞭解更多，很明顯他是OKX的不二之選。F1的有效宣傳，幫助人們對OKX有更多的認識，並傳遞人們使用加密貨幣進行交易的好處。很高興能夠在具有代表性的摩納哥大獎賽之前，宣佈OKX與裡卡多的長期合作夥伴關係，對他來說這是一場非常特別的比賽。

裡卡多表示，在加密世界中，具有無窮無盡的可能性。很榮幸能與OKX合作，因為他們是這個領域的先驅者之一。對他們來說，客戶、教育、透明化與安全性都至關重要，因此他們期待今年能夠一同創造奇蹟！實際上，OKX於5月3日宣佈從2022年起，成為麥拉倫F1賽車隊伍和麥拉倫「影子計劃」電競隊的首席贊助商，也是其唯一的加密平臺合作伙伴。

OKX之所以參與賽車運動，主要原因是兩者具有相似之處，即是速度、表現及野心。而作為世界領先的加密交易平臺，OKX的使命是為邁凱輪的全球觀眾，提供更豐富的加密貨幣體驗，OKX將透過加密專業技術，促進其隊伍及粉絲的發展；OKX也能夠因與麥拉倫的合作而提升知名度。

在5月8日舉行的2022年邁阿密大獎賽上，OKX品牌已多次出現在麥拉倫車隊中，包括麥拉倫MCL36 F1賽車的尾翼、前翼、後視鏡、駕駛座側面、車頭和車燈，以及知名麥拉倫F1賽車手蘭多·諾里斯（Lando Norris）和裡卡多的賽車服與頭盔上，麥拉倫F1賽車隊和電競隊隊服也可看見。

知名麥拉倫F1賽車手蘭多·諾里斯（Lando Norris）身穿OKX賽車服 (圖/OKX提供)

OKX行銷總監Haider Rafique表示，他們每天都對平台進行創新，確保提供使用者最快的交易速度，而這需要F1「進站換胎」團隊的合作。他還透露，OKX未來將與麥拉倫車隊在粉絲代幣、NTF與虛擬貨幣錢包等方面，達到更深層的合作關係。

麥拉倫車隊執行長扎克布朗（Zak Brown）表示，OKX是在加密貨幣領域深耕多年的品牌，它具備成功事業的創新、洞察力與精準性。而這次首度舉行的邁阿密大獎賽，是啟動他們重要合作的完美場合，透過合作關係，他們將與OKX一同為粉絲帶來全新體驗。

OKX是一個可以交易、投資、持有數字資產及收藏品的平台。2021年，該平台的總交易量增加逾700%，平台執行交易數量則增加480%，顯示它們正以令人難以置信的速度急速發展中！

廣告刊登資料：歐易OKX 提供