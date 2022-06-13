原物料上升順利轉嫁；專案訂單的比率由過去的3成提升達近4成；科技廠辦及商辦工程需求仍高。矽酸鈣板廠惠普(8424)13日指出，今年營運審慎樂觀，預期營收獲利仍可雙成長。

惠普累計今年1～5月合併營收達4.33億元，年成長17.05％；首季稅後淨利4,399萬元，年增8.62％。

通膨帶動全球原物料高漲，矽酸鈣板的主要原料，水泥、紙漿都有明顯漲幅；惠普指出，從去年第四季起，公司就陸續調漲產品售價，至今年的6月，還有小幅調漲，因此毛利仍可維持在穩定高檔。

至於訂單，惠普過去主要以內裝修市場、經銷商為通路，面對通膨的加劇，惠普指出，已改變以往的市場策略，採經銷與工程專案同時布局、新建工程與裝修市場並重，擴大營收及獲利。

另外，惠普表示，雖然現在房屋市場因升息、營建材料、人工等因素而造成開工率下滑，但是，商辦、廠辦及新建工程專案比例提升，因此預估到年底的訂單及出貨應可維持正常。