農曆7月結婚也行！台北喜來登大飯店於8月1日至8月31日推出最適合小資新人的「暑假豪享婚」好日限定優惠，不只下修桌數限制「最低3桌即可起訂」小桌數賓客也可以輕鬆與家人及好友分享，更以優於五星飯店市場最低每桌12888元起搶婚。

破除傳統習俗迷思，台北喜來登表示，在七夕結婚更浪漫，額外開放12天的嫁娶吉日，好日子選擇更多，也可以避免和其他新人競爭場地、專業團隊，夢寐以求的飯店婚禮不再遙不可及，與摯愛攜手完成一生一次的夢幻體驗。

深根五星飯店婚宴市場多年的台北喜來登，位於捷運善導寺站步行2分鐘距離，絕佳的地理位置讓喜宴賓客輕鬆抵達，擁有北市少數近千坪的寬敞宴會空間，米其林等級的廚藝團隊與專業服務，口碑深得長輩與賓客喜愛，是熱門婚宴場地之一。

隨著下半年度婚禮市場回溫，為回饋搶不到好場地的新人，台北喜來登於8月推出「暑假豪享婚」好日限定優惠，以遠優於五星飯店婚宴桌價的12888元(每桌10位)，讓小資新人輕鬆完婚。

體恤疫情不穩定連帶影響婚禮規模，飯店更誠意下修桌數限制「最低3桌即可起訂」小桌數賓客也可以輕鬆與家人及好友分享喜悅。此外專案更大方「回饋萬元好禮」作為祝福，新人可選擇餐前迎賓雞尾酒及小點、主題拍照背板佈置或指定婚禮小物三選一。預訂達10桌再贈價值近兩萬元的豪華客房住宿乙晚，預訂達20桌則可享房型升等至價值近三萬元的卓越套房住宿乙晚。