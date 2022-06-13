美股近期走勢疲弱，尤其科技股跌勢加劇，費城半導體指數上周五大跌3.6%，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，最近觀察到三家美國半導體公司股價都跌破前波低點，而市場老早就知道弱應用半導體庫存大增的情況，分析破底的含義應該不只表面看到的利空。

陸行之表示，最近觀察到美國三家半導體公司，且這三家公司應該也是能拿到美國政府補助最高的三大美國龍頭半導體公司，一家是其CEO經常接受媒體採訪，積極爭取政府補助，新產品藍圖很漂亮但重點性產品經常性延遲的公司；一家是記憶體1alpha/DDR5 領頭公司； 一家是類比模擬晶片龍頭IDM。有網友分析被點名的應該是英特爾、美光以及德州儀器。

陸行之說，其他幾家龍頭公司都離前波低點很近，不知道上述這三家公司是否將帶頭讓費城半導體指數破底。他也示警，老實說 Notebook、LCD TV、手機需求不好，弱應用半導體庫存大增，市場老早就知道了，破底的含義應該不只這些。

隨著全球消費性電子商品銷量下滑，全球半導體產業掀起「砍單潮」，受此利空消息影響，除了美國多家企業股價紛紛破底外，大陸多家半導體企業2022年以來股價也一路下滑，包括國科微、晶豐明源、匯頂科技、韋爾股份等股價都腰斬。分析師表示，展望下半年，產能過剩仍是影響半導體業的主因，短線陰霾未散。