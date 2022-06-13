國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄13日新增7178例本土確診個案，由於病毒株不斷變異，目前台灣邊境已經出現Omicron BA4、BA5變異株，高雄市長陳其邁表示，為了嚴防境外移入個案，即日起將加強邊境管制，針對港口、漁港、機場檢驗出的確診者抽驗基因定序，也相當擔心疫情一波未平一波又起。

陳其邁指出，Omicron BA4、BA5變異株已在英國等40國家成為主流病毒株，即日起開始針對港口、漁港、機場等邊境的境外移入個案執行抽驗基因定序作業，以加強邊境管制，目前國內的流行變異株屬於Omicron BA2，而目前BA2感染已經逐漸緩解，但會擔心BA4、BA5進入台灣造成一波未平一波又起的狀況，恐怕會造成多個病毒株在同一時間感染的情況。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為19.8％，而0到4歲則是5.2％、5到11歲7.1％、12到19歲6.6％、20到29歲13.6％、30到39歲16.4％、40到49歲17.7％、65歲以上13.6％。