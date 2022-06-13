住宅用火災警報器對住戶而言至關重要，能在最短時間內提醒危險發生，以便採取滅火、逃生等應變措施。目前新北市消防局提供市民可申請裝設1顆偵煙型住警器，但基於廚房火災案例偏高，新北市議員金瑞龍呼籲新北應提供偵熱型住警器，盼減少事故發生。

新北消防局指出，目前新北提供的是偵煙型住警器，可以安裝於起居室、走廊及樓梯等位置。新北市長侯友宜表示，火災警報器除了能自動偵測預警，裝設也很方便，只要用黏貼方式即可固定在牆壁上，既不用拉延長線也不會破壞美觀，非常簡易。

鑑於住宅火災為建築物失火的大宗，新北市火災預防自治條例今年7月1日起，將會要求出租屋、違章及曾發生火警紀錄之住宅需「強制」安裝住宅用火災警報器。

雖居住在新北市建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅，可以向新北市消防局申請裝設偵煙型住警器1顆，但金瑞龍指出，廚房容易產生油煙，為了避免偵煙型住警器誤響，使用偵熱型（定溫型／感熱式）住警器較為適宜。

消防署109年度全國住宅火災統計分析報告指出，該年度發生的住宅火災中，有2399件起火位置在廚房，佔所有案件數46.05％，將近一半。有民眾就透露，先前社區有住戶煮東西忘記關瓦斯，導致火警發生，若有裝設偵熱型住警器，或可避免火災發生。

金瑞龍強調，新北消防局應增加提供偵熱型住警器之申裝，讓市民有多元選擇，希望能大幅降低火災事故，也減少民眾生命財產損失。