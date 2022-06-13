遠傳電信上線最新網路品牌廣告【用心守護】，傳達出每一位工程師用心建設的態度，廣告影片溫情敘事，獲得廣大迴響，上線短短3天點閱數已衝破百萬觀看，也引起許多網友共鳴貼文分享、在各大社群平台掀起熱烈討論。

隨著網路普及與網速提升，網路已成為大多數民眾習以為常的存在，遠傳提供用戶世界級的網路品質，背後有一群盡心盡力建設、維運基地台的工程師，他們把提供順暢的網路品質當作第一要務，不畏艱苦上山下海、犧牲假日及與家人相處的時間，用心守護每一個聯繫。

根據TWNIC所公布的2020台灣網路報告，個人上網率已高達83.8％、家戶上網率也有82.8％，尤其近年受疫情影響，更加深了人們對網路的依賴。遠傳深知好的網路體驗，對每個用戶的生活、學習、工作非常重要，這也需靠遠傳的工程師在人們看不見的地方默默地用心建設、維護，才能讓用戶在秘境探險、跨年歡慶、親人聯繫等各種需要網路通訊的時刻，都能零距離即時分享，體驗世界級的網路品質。因此，遠傳透過此次品牌廣告，並由遠傳工程師親自入鏡拍攝，真實呈現他們在建設過程中不為人知的辛苦面、以及工作執勤時的驚險遭遇。

用心守護每一個聯繫的DNA，早在遠傳剛開台時就已深植在每一位工程師的血液裡，他們知道用戶的每一通電話、每一個聯繫都很重要，都要認真對待。就算要深入災區，他們也義無反顧；如果車子開不進去，他們就用雙腳走到；人們害怕的，他們習以為常；在你不曾注意到的高處，他們揮汗如雨。這些有犧牲、有遺憾、有欣慰、有淚水的故事，都是遠傳工程師用心建設的點滴。