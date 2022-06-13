台股上周震盪收跌，一周小跌0.56％，外資上周也反手調節台股，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超414.47億元，結束連三周買超；累計今年至6月10日止，外資總買進金額為8兆2,577.87億元，總賣出金額為9兆400.15億元，累計賣超為7,822.28億元。
外資總持有股票市值為20兆8,280.17億元新台幣，占全體上市股票市值的40.73％，較6月2日的21兆57.67億元新台幣，減少1,777.50億元。
個股買賣超方面，上周外資買超第一的個股是友達(2409)，買超26,513張，金像電(2368)居次，買超23,261張，致伸(4915)買超12,056張排第三。
賣超前三名分別為新光金(2888)、長榮航(2618)及長榮(2603)，張數分別為83,014張、52,368張及30,337張。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。