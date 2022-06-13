台股上周震盪收跌，一周小跌0.56％，外資上周也反手調節台股，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超414.47億元，結束連三周買超；累計今年至6月10日止，外資總買進金額為8兆2,577.87億元，總賣出金額為9兆400.15億元，累計賣超為7,822.28億元。

外資總持有股票市值為20兆8,280.17億元新台幣，占全體上市股票市值的40.73％，較6月2日的21兆57.67億元新台幣，減少1,777.50億元。

個股買賣超方面，上周外資買超第一的個股是友達(2409)，買超26,513張，金像電(2368)居次，買超23,261張，致伸(4915)買超12,056張排第三。

賣超前三名分別為新光金(2888)、長榮航(2618)及長榮(2603)，張數分別為83,014張、52,368張及30,337張。